Una speciale "minimaratona" a Palermo: 15 chilometri nel cuore della Favorita

Si rinnova l’appuntamento del 2 giugno a Palermo con gli amanti della corsa: l’evento podistico organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic in questa quarta edizione metterà in palio il prezioso Trofeo Securpol Italia riservato all’ atleta che per primo taglierà il traguardo all’ interno del mitico stadio Vito Schifani di Viale del Fante.

La minimaratona di Sicilia, gara unica nel suo genere grazie alla particolare distanza di 15 chilometri, si svilupperà su un circuito di 7,5 chilometri da ripetere due volte con partenza ed arrivo dallo stadio Vito Schifani. Grande protagonista il Parco Reale della Favorita dove gli atleti potranno liberamente dare fondo alle proprie energie agonistiche.

Per gli atleti meno preparati la possibilità di correre la distanza in due con la staffetta 2x7,5 km che lo scorso anno vide primeggiare il binomio Pisciotta S. – Abbate L. che fermarono i cronometri in 51’46’’ e tra le donne Rotolo C. – Scaglione A. col crono di 1h16’39’’, la 15 km individuale invece vide salire sul podio Filippo Lo Piccolo in 51’ 26’’ seguito da Max Buccafusca 53’49’’e terzo Leo Lunetto in 56’13’’ tra le donne Rosaria Patti in 1h04’53, seconda Carmelinda Raimondi 1h06’43’’ e terza Anna Scaturro 1h09’12’’ .

"Le iscrizioni all’evento - fanno sapere gli organizzatori - che è valido come terza prova del campionato Super Prestige (elenco prove Super Prestige: 18 marzo Strapalermo, 6 maggio Maratonina Città di Terrasini, 2 giugno Minimaratona di Sicilia 15 chilometri Trofeo Securpol Italia, 23 settembre Memorial Pod. Salvo D’Acquisto) si potranno inoltrare all’ indirizzo iscrizioni@speedpass.it, il Comitato Organizzatore forte della co-organizzazione del Comune di Palermo sta allestendo numerose iniziative e servizi per innalzare la qualità della manifestazione e regalare ai fortunati partecipanti un 2 giugno 2018 davvero speciale".

