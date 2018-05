Una voce palermitana ai campionati italiani di corsa in montagna

Sarà la calda ed appassionata voce del palermitano Mimmo Piombo a raccontare le gesta atletiche dei partecipanti ai campionati italiani individuali e di società di corsa in montagna Master Fidal in programma a Piancavallo di Aviano, in provincia di Pordenone, domenica 24 giugno 2018.

L’evento sportivo denominato Piancavallo Run organizzato dalla ASD Atletica Aviano assegnerà le ambite maglie di campione italiano di corsa in montagna Master Fidal per la stagione agonistica 2018, gli atleti provenienti da tutta Italia potranno godere delle bellezze naturali di una delle località montane più incantevoli ed affascinanti al mondo.

"Le iscrizioni - si legge in una nota - dovranno essere inviate a atleticaaviano@gmail.com entro il 18 giugno, tre le partenze previste in base alla categoria di appartenenza alle ore 8,45 partenza della prova Open A/J/P/S e Runcard che percorreranno un giro grande di 4980 metri, alle ore 9,45 partenza MM60 in poi + Master Femminile che percorreranno un giro grande più un giro piccolo per un totale di 7730 metri, alle 10,45 partenza Master Maschile fino ad M55 che percorreranno un giro piccolo più due giri grandi per un totale di 12.580 metri. Mimmo Piombo con questa nuova importante esperienza va ad arricchire il proprio bagaglio già tempestato di collaborazioni con gli eventi podistici più rilevanti sia siciliani che nazionali, sogno nel cassetto legare la propria voce alla gara su strada più antica d’Europa il mitico giro podistico internazionale di Castelbuono cittadina madonita con cui lo legano radici familiari".