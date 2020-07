Miccoli riabbraccia Palermo: sarà al fianco di Tedesco per uno stage tecnico-individuale

Tedesco chiama, Miccoli risponde. Il Romario del Salento presenzierà per tre giorni allo stage tecnico-individuale organizzato a Isola delle Femmine dall'ex centrocampista palermitano. Una sorta di mini campus estivo che già da qualche giorno si sta svolgendo al “Rinaldo in campo”. Per Miccoli si tratta di un ritorno in quella che ha sempre definito la sua seconda casa.

“Palermo sarà sempre casa mia”, ribadì d'altronde lo stesso Miccoli proprio a PalermoToday in piena emergenza Coronavirus , spiegando il perché avesse deciso, in tandem con Balzaretti, di mettere in piedi una raccolta fondi rivolta alle famiglie più bisognose del capoluogo siciliano. Il legame con questa terra e con il popolo palermitano resta solido come quello di un tempo, nonostante siano passati ormai tanti anni dall’ultima apparizione in maglia rosa (da giocatore) del numero dieci e nonostante il suo nome abbia continuato a rimbalzare sulle pagine dei giornali per vicende extracalcistiche che in parte poi hanno sbiadito il ricordo. Protagonista nel bene e nel male, ma quando il Palermo chiama Miccoli risponde sempre presente. Anche se questa volta a chiamarlo è stato un’altra ex conoscenza del club rosanero, un palermitano doc come Giovanni Tedesco. Così il Romario del Salento dieci mesi dopo quel suo chiacchieratissimo ritorno al Barbera in occasione della partita della leggende, tornerà a Palermo dal 20 al 22 luglio per coadiuvare Tedesco e tutto il suo staff durante uno stage organizzato in collaborazione con la società di calcio Libertas Capaci. Un’iniziativa aperta a tutti i giovani amanti del pallone che rientrano nella fascia d’età che va dai 5 ai 17 anni.