La Mezzanotte running "sposa" la Fluo night walking di Isola e Capaci: iscrizioni aperte

Sulla linea di partenza la Mezzanotte Running-quarto Trofeo Gustosita di Isola delle Femmine. L’evento dell’estate 2019, meravigliosa competitiva di otto chilometri, quest'anno sarà affiancato dalla prima edizione della “Fluo night walking Città di Isola delle Femmine e Capaci”, una fluorescente passeggiata ludico motoria aperta a tutti di 2 chilometri. Punto forte della manifestazione la partenza allo scoccare della mezzanotte di venerdì 23 agosto: una scia luminosa invaderà il nuovo circuito di 2670 metri ricavato sui lungomare di Isola e Capaci.

Le iscrizioni che dovranno pervenire tramite il sito www.speedpass.it si chiuderanno al raggiungimento di 700 atleti (500 per la competitiva e 200 per la ludico motoria), per i fortunati partecipanti il Comitato organizzatore della Asd polisportiva Pegaso Athletic/Cesd Palermo sta allestendo una moltitudine di servizi che innalzeranno la qualità a livelli altissimi a cominciare dal pacco gara a marchio Polini Group, al pacco ristoro Sisa Supermercati, l’angolo Food Gustosita, l’animazione canora Magoga Live, l’accoglienza Saracen Sands Hotel e le premiazioni fino al decimo di ogni categoria rendono l’evento unico e ineguagliabile. La gara organizzata sotto l’egida della Acsi Sicilia Occidentale sarà valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic e novità di questa edizione anche come seconda prova del partecipato circuito Superprestige.