Podismo: Mezzanotte Running 2019, vincono Azzurra Agrusa e Giovanni Soffietto

Grande successo per la manifestazione Mezzanotte Running Trofeo Gustosita. Il lungomare di Isola delle Femmine e quello di Capaci sono stati trasformati in un circuito podistico di grande fascino e bellezza, regalando agli oltre quattrocento partecipanti un evento unico e spettacolare. Novità di questa edizione, la collaborazione tra Capaci e Isola delle Femmine che ha permesso di organizzare anche tanti eventi collaterali.

Subito al comando della gara il partinicese Giovanni Soffietto che col crono finale di 27’15’’ (per completare gli 8km della gara) si è presentato da solo al traguardo. Secondo assoluto Vito Messina in 29’20’’ e terzi al fotofinish Dario Chimenti e Calogero Di Gioia. Tra le donne la vittoria alla balestratese Azzurra Agrusa in 31’49’’, seconda Rosalia Patti in 33’47’’ e terza Maria La Barbera in 34’16’’.