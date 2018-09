Mondello-Politeama-Mondello: fascino "mondiale" per la mezza maratona di Palermo

Atleti in rappresentanza di 6 nazioni si sono già iscritti alla Palermo International Half Marathon in programma il 14 ottobre e valida quale tappa conclusiva della quinta edizione del Running Sicily - Coppa Conad. Il suggestivo percorso (nel segno della tradizione della storica “Palermo d’inverno”) ha attirato l’attenzione di tantissimi atleti provenienti anche dal resto d’Italia. Tra i testimonial di quest’anno, ci sarà Osvaldo Faustini, vincitore nel 1987 a Seul della Coppa del Mondo a squadre.

La partenza (ore 9.30) e l’arrivo sono previsti a Mondello davanti all’Antico stabilimento balneare al cui interno tutti partecipanti alla gara potranno trovare spogliatoi, docce calde, zona massaggi gratuita e la segreteria per il ritiro del pacco gara (sabato dalle ore 12 alle 19). Novità di quest’anno anche il servizio fotografico gratuito personalizzato garantito da ENDUpix per ciascun atleta partecipante alla gara.

L’edizione 2018 della Palermo Half Marathon, che avrà in cabina di regia anche il neodirettore tecnico del settore amatori, Ino Gagliardi, si articolerà su un percorso che coniuga l’amore per la corsa a quello per la natura e l’arte: da Mondello, attraverso il parco della Favorita, gli atleti raggiungeranno il Teatro Politeama, da dove torneranno a Mondello. Due i traguardi previsti: 10 km e Mezza maratona. Il percorso sarà “presidiato da atleti e dirigenti di tre società sportive (Universitas Palermo, Atletica Mondello ed Amatori Palermo) che si occuperanno ciascuno di un punto ristoro e di un punto “spugnaggio”. A disposizione dei partecipanti anche i prodotti della Conad e dell’Azienda Nutrend. Da apripista faranno le auto ecologiche della Kia.

Per favorire la partecipazione del maggior numero di atleti, l’organizzazione dall’Asd Media@ in collaborazione tecnica con l’Agex (affiliata all’Ente di promozione sportiva OPES), ha deciso di far pagare solo 15 euro a tutti coloro i quali si iscriveranno entro domenica 30 settembre. Da lunedì primo ottobre, invece, la quota sarà di 20 euro.

E’ possibile iscriversi presso il negozio di articoli sportivi “Per correre” di Via della Croce Rossa 167 a Palermo (tel. 388 931 4332), online collegandosi al sito www.runningsicily.it e dal 24 settembre anche allo stadio di Atletica Leggera “Vito Schifani”. Addetti dell’associazione saranno, inoltre, presenti in occasione delle gare di Leonforte del 30 settembre e di Sciacca del 7 ottobre.

La pattuglia più numerosa (almeno fino a questo momento) è composta dalla Palermo Running che avrà alla partenza 20 atleti nella Mezza maratona e 4 alla 10 km. Un gruppo nutrito che proverà a ribaltare le gerarchie nella classifica a squadre guidata, tra gli uomini dai maltesi del MELLIEHA AC davanti proprio all’ASD Palermo Running, seguono la Palermo H 13.30 che precede l’Amatori Palermo, mentre tra le donne guida la Palermo H 13.30 davanti a VPHTHAC, Palermo Running e Saint Patrick’s.

Per entrare nella classifica generale individuale bisognerà aver preso parte ad almeno 2 tappe. La classifica finale sarà stilata al meglio di 3 punteggi su 4 gare del circuito. I punteggi saranno assegnati in funzione degli atleti che avranno regolarmente tagliato il traguardo. Tra le tante iniziative che faranno della Palermo Half Marathon una vera e propria festa dello sport, una marcia non competitiva aperta a tutti organizzata in collaborazione con Assofante e la maratona del fitness in collaborazione con la Libertas.