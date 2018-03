Mezza Maratona della Concordia, podio nel segno dell'Universitas Palermo

C’è il marchio dell’Universitas Palermo nella 15° edizione della Mezza Maratona della Concordia, che si è disputata oggi in una Agrigento baciata da temperature primaverili. Partenza da San Leone e passaggio fin su attraverso la Valle dei Templi, prima di fare ritorno sul lungomare Falcone Borsellino, per un percorso che, metro dopo metro, racconta la storia della nostra terra. Sono stati i due portacolori della società del presidente Ino Gagliardi i vincitori assoluti della mezza che ha visto ben 1003 atleti tagliare il traguardo. Tra gli uomini successo di Lorenzo Abbate, bravo a leggere bene la gara e a superare di slancio, al 19° chilometro, Filippo Russo sempre in testa fino a quel momento. Una rincorsa cominciata in discesa, subito dopo aver lasciato il parco archeologico. Abbate, che la prossima settimana sarà di scena alla Roma-Ostia, ha chiuso con il tempo di 1h15’27. Per Russo, della Monti Rossi Nicolosi, un ritardo di 34” e crono fermo a 1h16’01. Terza piazza, più staccato per Vincenzo Giangrasso della Lipa Atletica Alcamo (1h18’10).

La gara al femminile ha visto il dominio dal primo fino all’ultimo chilometro, di Chiara Immesi che ha solo sfiorato il suo PB chiudendo in 1h28’08. Sotto i 90’ anche l’atleta di casa Edna Caponnetto (Valle dei Templi Agrigento) apparsa in splendida forma e in preparazione per la maratona di Milano, del prossimo 8 aprile. Per l’atleta allenata da Salvo Grenci il tempo finale di 1h29’54. Terza, più staccata Maria La Barbera (Marathon Altofonte) in 1h32’03. La Mezza della Concordia è stata valida come prima prova del XVII Grand Prix Regionale di maratonine, 11° Trofeo Mimmo Gareffa e 1° Trofeo Irene Grenci.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A organizzare l’evento il gruppo sportivo della Valle dei Templi che si è avvalso della collaborazione di lcune associazioni e realtà del territorio. Una gara che non delude mai, non solo per la location da patrimonio Unesco, ma anche per quel che riguarda l’organizzazione attenta e puntuale in ogni suo aspetto. Ricco anche il ristoro post gara con il pasta party preparato dagli allievi dell’istituto alberghiero Nicolò Gallo di Agrigento. Per i primi assoluti (Abbate e Immesi), oltre ai trofei in ceramica, anche la prima maglia Oro del circuito della classifica individuale a tempo; piatti in ceramica anche per i primi tre di categoria. In premiazione anche i primi tre assoluti del gruppo Unicredit, tra gli sponsor dell’evento e Roberto Faro, alla sua 15° partecipazione su quindici edizioni della mezza girgentina. Premio fair play ai ragazzi della Body Gym Club e riconoscimento alla “coppia” Vito Massimo Catania – Giusi La Loggia portabandiera dell’Aisa, l’associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche. Archiviata Agrigento già si pensa alla seconda prova del circuito regionale di mezze, con una novità, la maratonina di riviera di Ponente, in programma a Donnalucata (Ragusa) il prossimo 25 marzo.

Gallery