Al via il settimo "Memorial Salvatore Balistreri”: 21,97 chilometri in carrozzina

Al via la settima edizione del “Memorial Salvatore Balistreri”. La mezza maratona regionale in carrozzina partirà domenica, alle 9, da via Libertà (all'altezza del Giardino Inglese). Alle 11.30 partirà poi il corteo “Following the weelchair”. I partecipanti effettueranno un percorso di 21,97 chilometri in quattro giri sull’asse di via Libertà.

La gara di domenica include tra i partecipanti oltre alle handbike e le carrozzine olimpiche anche i tandem con atleti non vedenti e carrozzine a spinta di maratoneti. “Il memorial "Salvatore Balistreri" – scrivono gli organizzatori - è un evento attorno al quale si è costruito negli ultimi sette anni un circuito virtuoso attraverso il quale ogni associazione e ogni realtà del territorio coinvolta si amalgama per sostenere insieme e con più forza un unico slogan coniato da una persona che ancora vive grazie ad esso: 'La disabilità è negli occhi di chi guarda'".