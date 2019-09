C'è il Palermo a Messina, questore reggino vieta trasferta in Calabria ai tifosi catanesi

Chiamateli "incroci pericolosi". C'è Messina-Palermo e il prefetto reggino vieta la trasferta in Calabria ai catanesi. In occasione di una delle sfide più attese dalle tifoserie amaranto e rossoblù, tra la Reggina di Toscano e il Calcio Catania di Camplone, in programma al Granillo, oggi - domenica 29 settembre 2019 - con fischio d'inizio alle ore 15, il prefetto Massimo Mariani ha vietato la trasferta a tutti i supporter etnei.

Il massimo rappresentante del Governo di Reggio Calabria ha ordinato il "divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, compresi i possessori di fidelity Card". La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, al fine di evitare un possibile incontro tra tifoserie rivali, visto che è in programma, allo stadio Franco Scoglio, nello stesso orario e nella stessa giornata, un'altra sfida carica di passione tra Messina e Palermo.