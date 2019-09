Accolto il ricorso, Messina-Acireale 3-0 a tavolino: Palermo da solo in vetta alla classifica

Il giudice sportivo di Serie D ha accolto il reclamo della Acr Messina e decretato la sconfitta 3-0 a tavolino dell’Acireale nella seconda giornata. Cambia dunque la classifica ed il Palermo ora è da solo in testa alla classifica del girone I.

Il reclamo della società messinese era legato alla posizione del giocatore granata Francesco Cannino (palermitano classe 2000), che era stato squalificato per due giornate al termine della scorsa stagione nel campionato Juniores, con la maglia del Città di Messina. I messinesi ritenevano che la squalifica, non essendo ancora stata scontata, dovesse essere applicata in Serie D. In virtù della decisione del giudice sportivo il Palermo si ritrova da solo in testa con 12 punti, seguito a 10 dal Licata e a 9 dallo stesso Acireale.