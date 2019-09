Memorial podistico Salvo D’Acquisto, al via la decima edizione della corsa

In occasione della decima edizione del memorial podistico Salvo D’Acquisto, in programma il 15 settembre, torna per la terza volta consecutiva nello splendido scenario di via Libertà il Criterium europeo interforze di corsa su strada. L’importante appuntamento podistico, organizzato dalla Asd Polisportiva Pegaso Athletic, il Cesd Centro Studi Salvo D’Acquisto con il patrocinio della Città di Palermo e la Pegaso Università telematica vedrà al via centinaia di atleti amanti della corsa su strada che correranno in memoria dell’eroe dei carabinieri Salvo D’Acquisto.

L’evento oltre a premiare i primi tre atleti di ogni categoria, premierà gli atleti appartenenti alle interforze. Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 12 settembre tramite il sito. Gli atleti che vorranno partecipare al Criterium europeo interforze dovranno specificare all’atto dell’iscrizione il gruppo interforze di appartenenza.

Ricco pacco gara per i primi 700 iscritti che dovranno ritirarlo sabato 14 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, presso il Museo dei carabinieri di via Principe di Granatelli n° 75. Per i non residenti nella città di Palermo sarà possibile ritirare anche il 15 settembre, dalle 8 alle 9, in piazza Antonio Mordini (Zona partenza/arrivo). La partenza della gara, organizzata sotto l'egida della Acsi Sicilia Occidentale, è prevista alle 10. La distanza da percorrere è di 10 chilometri (5 giri da due chilometri) per tutte le fasce di età.