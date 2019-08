Mazzotta saluta Palermo: "Anche da lontano farò sempre il tifo per la squadra del mio cuore"

Antonino Mazzotta, che pochi giorni fa ha compiuto 30 anni, si accasa a Crotone e saluta Palermo. "Quest'anno - ha scritto su Instagram - è stato un orgoglio indossare la maglia della mia città.. questi colori sono miei e li porto nel cuore, anche da lontano farò sempre il tifo per la squadra del mio cuore e sono sicuro che presto torneremo dove meritiAmo perchè palermo merita il meglio. Faccio un grosso in bocca al lupo alla nuova società ed ai ragazzi".

Il terzino destro di Falsomiele - che con la Primavera di Pergolizzi aveva vinto il campionato primavera 2008-2009 - la scorsa stagione ha disputato 11 partite mettendo a segno un gol, nel 2-2 contro la Cremonese al Barbera. Per lui, rimasto svincolato come i suoi ex compagni del Palermo, si tratta di un ritorno al Crotone: "Adesso - ha ammesso Mazzotta - sono molto contento di cominciare questa nuova avventura dove tutto é iniziato torno nella mia seconda casa e darò tutto me stesso come ho sempre fatto".