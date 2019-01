Gol per la B: bomber Di Piazza, il tifoso palermitano che giocherà nel Catania

Un anno fa di questi tempi diceva: "Il gol al Catania? Per me che sono palermitano è stato bellissimo. Un piacere in più. L'esultanza è stata un'esplosione di gioia". Così Matteo Di Piazza commentava la rete che aveva permesso al suo Lecce di bloccare sul pari gli etnei, nella sfida tra prima e seconda, una specie di spareggio per la B. Poi in effetti i salentini guadagnarono la serie cadetta ai danni del Catania e Di Piazza fu acquistato dal Cosenza, neopromossa in B. A distanza di un anno però tutto sembra essere cambiato. Sì, perché Catania chiama e Di Piazza risponde.

Gli etnei - di nuovo in piena corsa per la promozione - hanno deciso di rafforzarsi in vista del girone di ritorno della Serie C e con la Juve Stabia che corre hanno pensato a Di Piazza, autore nella passata stagione di 15 gol. Il bomber palermitano (è nato a Partinico) ha 31 anni e sta trovando poco spazio nel Cosenza. La trattativa è sul punto di chiudersi.

Strana la vita del calciatore. Di Piazza tifa Palermo e il suo esempio ricorda quello di Emanuele Calaiò, anche lui palermitano e trasferitosi all'ombra dell'Etna dove realizzò 18 gol in 35 partite in Serie B.

