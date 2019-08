I tifosi restano al buio: Palermo senza diretta tv per la prima giornata

Niente Marsala-Palermo in tv. Il club rosanero e il Foggia, le due piazze principali della Lega Dilettanti di quest'anno, squadre che hanno calcato i campi di Serie A e che hanno un grosso bacino di tifosi, non avranno la diretta nazionale nel corso della prima giornata di campionato.

Non è stato infatti ancora trovato un accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, nonostante l'offerta presentata da Eleven Sports, a quanto apprende l'Adnkronos, mentre è già chiuso l'accordo tra i due club e la piattaforma inglese. Il Palermo e il Foggia possono contare su un cospicuo numero di tifosi che si stanno mobilitando per seguire le gare ed ora non potranno seguire, se non allo stadio, l'esordio in campionato. I rosanero domenica debutteranno al Lombardo Angotta di Marsala.

Intanto esplode una polemica per l'esclusione di un'emittente locale, Radio Tivù Azzurra, che non potrà effettuare le radiocronache delle partite del Palermo: "I fatti oggi fanno pensare ancora una volta a comportamenti scorretti e a persone privilegiate e raccomandate”, attacca Sasà Taibi di Rta che manifesta l’amarezza e la delusione di tutto il suo staff "che, gratuitamente, solo per l’affetto nei confronti della squadra ingiustamente penalizzata, aveva dato il suo contributo e si era messo a servizio della nuova società". "Era stato detto inizialmente, infatti, che tutte le testate giornalistiche e radio-televisive, avrebbero potuto collaborare. Ora però - continua Taibi - ci dicono che la nostra emittente non potrà pregiarsi di collaborare con la radiocronaca perché è un esclusiva di altre due emittenti che avevano fatto richiesta prima. Ma prima quando? E di quale esclusiva parlano? Si erano fatti avanti prima che fosse pronunciato il nome della nuova società? E come avrebbero potuto? Erano veggenti e sapevano già chi sarebbe stato alla guida della nuova società? Troppe domande senza risposta. Non parlo solo a nome della mia emittente. Bisognerebbe dare spazio a tutte le radio della città, così come era stato detto fin dall’inizio e confermato durante la conferenza stampa. Tutti potremmo trasmettere la diretta della partita e raggiungere più cittadini e più tifosi contemporaneamente. Sinceramente ci sembra tutto una grande presa in giro che lascia l’amaro in bocca e fa pensare ad una forma di ingiustizia palese".