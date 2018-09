Il Golf Club Palermo ospita una tappa del Bmw golf international 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Golf Club Palermo - Parco Airoldi ha ospitato una tappa, delle 20 totali, della 32° edizione italiana del BMW Golf International 2018, un evento planetario che si svolge contemporaneamente in 50 paesi in tutto il mondo e coinvolge più di 100.000 partecipanti, cui hanno preso parte golfisti provenienti da tutta l’Isola.

Un appuntamento prestigioso per il circolo del capoluogo se si considera che quella palermitana, per il quinto anno consecutivo, è stata l’unica tappa svoltasi in Sicilia nonché l’unica disputatasi da Roma in giù.

Al termine di 18 impegnative buche a conquistare la vittoria, e di conseguenza la qualificazione per la fase finale, sono stati: Maria Teresa Contino (1° netto – categoria femminile), Alberto Palmeri (1° netto – 1° categoria maschile) e Santi Fabio Tedesco (1° netto – 2° categoria maschile). Grazie a questo successo i tre golfisti palermitani hanno ottenuto il lasciapassare per la finale in programma nella splendida cornice del Donnafugata Golf&Resort di Ragusa dal 12 al 14 ottobre, dove si ritroveranno insieme ai vincitori della altre 19 tappe. Chi si aggiudicherà la finale nazionale rappresenterà l’Italia nel prologo mondiale in programma in Messico.

Di seguito l’elenco di tutti i premiati: 1° Lordo Maschile: Marcello Ingrao. 1° Lordo Femminile: Franca Termini. 1^ Categoria Netto Maschile: 1° Alberto Palmeri; 2° Giuseppe Alessi; 3° Salvatore Grifo. 2^ Categoria Netto Maschile: 1° Santi Fabio Tedesco, 2° Massimo Floris, 3° Gianfranco D'Asaro. Categoria Netto Femminile: 1° Maria Teresa Contino; 2° Francesca Riggio. 1° Senior: Carmelo Notaro.

