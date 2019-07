Maestra del Tc2 convocata in Nazionale: Maria Antonietta Trupia vola a Lisbona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La maestra Maria Antonietta Trupia in forze al Tennis club Palermo 2 è stata convocata ai Campionati del mondo di tennis a squadre con la Nazionale italiana Lady 50. Il torneo si svolgerà a Lisbona dal 4 al 10 agosto. Si tratta di un meraviglioso traguardo per il Tc2 e per il tennis siciliano. “È stata una convocazione inaspettata che mi ha reso felice e orgogliosa - dice la maestra - e potrebbe portarmi a riprendere l’attività agonistica, che avevo accantonato per dedicarmi all’insegnamento. La mia prima convocazione in Nazionale è stata a 16 anni e questa, la seconda, mi emoziona ancor più della prima”. Non hanno tardato ad arrivare i complimenti da parte di Gabriele Palpacelli, presidente di Fit Sicilia, che su Facebook ha scritto: “Un grande e meritato riconoscimento è arrivato per due grandi professionisti e per me due grandi amici Leonardo Panarello e Maria Antonietta Trupia, che sono stati convocati ai campionati mondiali over in programma a Lisbona nel mese di agosto dove certamente porteranno in alto il tennis siciliano”.