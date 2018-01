Un sogno Imperiale, baby palermitano passa all'Empoli: giocherà in B

Mentre il Palermo fa il casting per chi dovrà essere il vice-Aleesami, in Lega Pro c’è un baby palermitano che incanta sulla corsia di sinistra: Marco Imperiale. Cresciuto nella scuola calcio di San Giuseppe Jato, il ragazzo 18enne, con molta probabilità giocherà in serie B. Al Palermo? Niente affatto: ad aggiudicarsi le prestazioni del promettente terzino sinistro sarà l’Empoli. Affare ormai in dirittura d'arrivo. Il club toscano acquista Imperiale a titolo definitivo (si attende solo l'ufficialità).

Cresciuto fino all’età di sedici anni nei campi di casa, nel 2015 Imperiale ha deciso di lasciare la sua terra natale per trasferirsi in Calabria. Ad attenderlo il Catanzaro, squadra in cui è cresciuto sia fisicamanente che tecnicamente giocando prima nella formazione allievi e poi Berretti.

Grandi doti tecniche e predisposizione al lavoro, talmente tanta che già dalla passata stagione Marco Imperiale - nato a Partinico nel 1999 - è riuscito a ottenere la promozione in prima squadra, avendo così la grande opportunità di confrontarsi con un campionato come quello di Lega Pro. Fino ad attirare su di sé l’attenzione di diversi club fra cui l’Empoli.

Si dice che quella del club toscano sia una delle migliori “Cantere” italiane. Per il baby palermitano la possibilità di approdare in Serie B, studiando da un certo Manuel Pasqual, attualmente capitano dell’Empoli e in passato bandiera della Fiorentina con all’attivo più di 300 partite giocate in serie A. Spazio ai giovani. Palermitani.