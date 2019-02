Marco Cecchinato re d'Argentina: vince a Buenos Aires ed è numero 17 del mondo

Terzo titolo in carriera per Marco Cecchinato che ha conquistato ieri pomeriggio il torneo Atp250 di Buenos Aires. Il palermitano ha sconfitto in finale l'argentino Diego Schwartzman, classe 1992 e numero 19 del mondo con il risultato di 6-1, 6-2 in un'ora e sei minuti di partita. I due - prima di questa finale - non si erano mai sfidati. E adesso la classifica è da sballo. Cecchinato infatti è il nuovo numero 17 del mondo. Si tratta del best ranking per il tennista palermitano.

Nella storia della racchetta italiana soltanto quattro tennisti hanno fatto meglio di Cecchinato. Si tratta di Fabio Fognini, capace di issarsi fino alla posizione numero 13. Poi bisogna tornare all'epoca dell'unica Davis azzurra, negli anni Settanta. Ovvero Paolo Bertolucci, numero 12 del mondo, Corrado Barazzurri, numero 7 nel 1978, e infine Adriano Panatta, che è stato numero 4 del ranking nel magico '76. Cecchinato stacca così Andrea Gaudenzi, Andreas Seppi e Omar Camporese, tutti e tre capaci di salire fino alla diciottesima posizione.