Cecchinato incontra i bimbi del Tc2: al club il Natale si festeggia con il campione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due feste per celebrare il Natale e un anno ricco di emozioni al Tc2. Domani, alle 15, al club di San Lorenzo avrà luogo la festa di Natale per i bambini della Scuola avviamento tennis, organizzata dall'instancabile maestra Maria Antonietta Trupia, con tanto di esibizioni, scambi di regali e perfino l'arrivo di Babbo Natale! Domenica 23 dicembre, a partire dalle 10.30, è atteso il campione Marco Cecchinato, che, proprio nel club che lo ha tenuto a battesimo, incontrerà i giornalisti, i tifosi e non si lascerà sfuggire l'occasione per palleggiare in campo con i bimbi della scuola tennis.

Il numero 20 del mondo, inoltre, in occasione della 59ma edizione dei premi dell'anno dell'Ussi per le imprese compiute nel 2018, riceverà un riconoscimento nella categoria più prestigiosa, quella dedicata al ricordo del direttore della Gazzetta, Candido Cannavò.