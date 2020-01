Terrasini si prepara ad accogliere la Maratonina: iscrizioni aperte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Iscrizioni aperte alla ventesima edizione della Maratonina di Terrasini, in programma domenica 10 maggio. La manifestazione, inserita nel calendario Fidal come evento “Bronze”, con il patrocinio del Comune di Terrasini, è organizzata dall’Asd Media@. L’evento, sarà valido come campionato regionale Assoluto e Master di società, sulla distanza della mezza maratona.

La quota d’iscrizione, in vigore fino al 14 febbraio, è di 10 euro. Non solo la 21,097 chilometri, in programma ci sono anche la 14 e la 7 chilometri, alla quale possono prendere parte anche i tesserati Eps. Per partecipare alle due distanze “ridotte”, al momento la quota è rispettivamente di 8 e 6 euro. Chiusura iscrizioni domenica 3 maggio 2020. Per iscriversi cliccare qui.