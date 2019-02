"Maratona di Palermo top in Europa": partono le iscrizioni, richieste da mezzo mondo

In deciso anticipo sulla tabella di marcia prevista, si aprono oggi le iscrizioni alla venticinquesima edizione della Maratona Città di Palermo. La manifestazione, inserita nel calendario Fidal come evento “Silver” e organizzata dall’Associazione Medi@, è in programma domenica 17 novembre 2019.

"Sono già numerose le richieste d'iscrizione giunte nelle ultime settimane agli uffici di segreteria della società organizzatrice - si legge in una nota -. “Prenotazioni” che arrivano da tutta Italia e anche da oltre confine: Australia, Francia, Germania, Inghilterra, provengono da queste nazioni gli atleti che già, a nove mesi e mezzo dall’evento, si preparano allo start di una delle maratone più belle d’Europa".

La quota d’iscrizione base, in vigore sino al 15 maggio, è di appena 20 euro e riguarda gli atleti tesserati residenti e non in Italia. E’ possibile iscriversi anche alla mezza maratona, in questo caso la prima tranche è di 15 euro, con cambio tariffa a partire sempre da metà maggio. Tre in tutto gli step (15 maggio, 15 agosto e 30 ottobre) prima della chiusura delle iscrizioni, prevista il 5 novembre 2019.