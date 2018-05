Maratona in carrozzina, Caracausi: "Abbattiamo le barriere architettoniche"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ partita questa mattina, a Palermo, la settima edizione della maratona regionale in carrozzina “Memorial Salvatore Balistreri” alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, dell’assessore regionale Mariella Ippolito, di quello comunale Giuseppe Mattina e del consigliere comunale del Mov139, in quota Idv, Paolo Caracausi. “Una lodevole iniziativa che seguo e sostengo fin dalla prima edizione – dice il consigliere Caracausi – anche per onorare la memoria di Balistreri e manifestare gratitudine alla famiglia per l'impegno e la dedizione mostrati nei confronti di chi vive una condizione di difficoltà motoria. Palermo e l’amministrazione comunale hanno già fatto tanto, ma ancora resta molto da fare per abbattere le barriere architettoniche della nostra città. Viva lo sport”.