Maratona di Palermo, arrivo e partenza in via Libertà: il percorso della XXV edizione

Mancano pochi giorni alla 25esima edizione della Maratona di Palermo. La manifestazione a sigillo Bronze della Fidal, è organizzata dall’Asd Media@ si terrà domenica. Partenza e arrivo saranno in via Libertà, all’altezza del Giardino Inglese.

L'elenco delle strade che verranno attraversate dagli atleti.

Percorso da 21.097 chilometri

Viale della Libertà - piazza Vittorio Veneto – via dell’Artigliere – viale Diana (ingresso Parco della Favorita) viale Diana (direzione Fiera) giro di boa viale Diana direzione Mondello – via Margherita di Savoia- viale delle Palme – via principessa Giovanna – viale Regina Elena – piazza Valdesi – via Margherita di Savoia - viale Ercole-Palazzina Cinese-cortile Niscemi – viale Niscemi – viale Ercole – viale Diana – via dell’Artigliere – piazza Vittorio Veneto – viale della Libertà – piazza Ruggero Settimo – via R.Settimo - (giro di Boa) viale della Libertà – Giardino Inglese Giardino Inglese.

Percorso da 42.19 chilometri

Viale della Libertà – piazza Vittorio Veneto – via dell’Artigliere – viale Diana (ingresso Parco della Favorita) viale Diana (direzione Fiera) giro di boa – viale Diana direzione Mondello – via Margherita di Savoia – giro di boa (spartitraffico) altezza via Paolo Giaccone – via Margherita di Savoia- viale Ercole – Palazzina Cinese – Cortile Niscemi – viale Niscemi – viale Ercole – viale Diana – via dell’Artigliere – piazza Vittorio Veneto – vile della Libertà – piazza Ruggero Settimo – via Ruggero Settimo – via Maqueda – piazza Villena (Quattro Canti) – corso Vittorio Emanuele – Porta Nuova – corso Calatafimi – Piazza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio interno Ars) – piazza del Parlamento – corso Vittorio Emanuele – pizza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – va Roma – via Bentivegna– via Rosolino Pilo – via Ruggero Settimo – Viale della Libertà – Giardino Inglese. Il tempo massimo per la maratona è di 6 ore.