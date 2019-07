Un mese all'inizio del campionato, l'allarme: "Il manto erboso del Barbera è un disastro"

Pochi giorni fa una foto ha mostrato lo stato disastroso del manto erboso dello stadio Renzo Barbera. Ad un mese dall’inizio del campionato, il campo versa in stato di abbandono e dovrà essere ripristinato prima di ospitare le gare interne del nuovo Palermo.

Per approfondire la questione e accertare le responsabilità, il Movimento Cinque Stelle di Palermo, con i consiglieri comunali Viviana Lo Monaco, Concetta Amella e Antonino Randazzo, e la consigliera della sesta circoscrizione Daniela Tumbarello, ha presentato al sindaco Leoluca Orlando una interrogazione con risposta scritta per chiedere "chiarimenti in merito alle condizioni del terreno di gioco e sulla Convenzione, ed anche sulla concessione in uso dello Stadio "Renzo Barbera".

"Preso atto delle condizioni del terreno di gioco dello Stadio Renzo Barbera, evidentemente deteriorato - si legge nel documento - e che allo stato attuale, al momento il campo risulterebbe impraticabile per lo svolgimento di una gara ufficiale (...) Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri comunali interrogano il sindaco per conoscere in forma scritta a chi sia effettivamente imputabile la mancata manutenzione del manto erboso; quali provvedimenti il primo cittadino, intenda prendere per risolvere tale situazione; alla luce della nuova attribuzione del titolo sportivo del Palermo ad altra società, come e in che misura dovrà essere modificato lo schema di concessione e le relative condizioni proposte nell'atto d'indirizzo della Giunta".