Gravina gela il Palermo: "Niente deroghe", i tifosi assediano lo stadio

Il coro: "Vogliamo la verità". Lo spettro, sinistro, del fallimento. C'è tutto questo nel pomeriggio di tensione del Barbera. I vertici del Palermo sono sott'assedio: ostaggio di una frangia di tifosi che si è riversata nel piazzale dello stadio per "chiedere spiegazioni" ai dirigenti del club sulla mancata iscrizione al campionato di B. Intanto, ma sembra una conseguenza dell'assalto dei tifosi, è saltato il cda annunciato nelle scorse ore dalla società. Doveva tenersi stasera, è stato posticipato a domani.

Il clima in viale del Fante è infuocato. "Resteremo in presidio allo stadio fin quando non verrà fuori tutta la verità - tuonano dalla Curva Nord 12 Palermo -. Nessuno uscirà dagli uffici del Barbera a costo di pagare noi le conseguenze finché non si capirà cosa è successo e chi ha permesso tutto questo".

E all'orizzonte non si intravede nulla di buono. Interpellato sul caso Palermo il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato lapidario: "E' una decisione molto semplice, applicheremo le regole - ha detto -. Non ci può essere deroga a nessun principio del rispetto delle regole. La commissione di vigilanza è al lavoro, ci sono delle criticità e queste criticità le valuterà il nostro organismo di controllo".

