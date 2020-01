Palermo femminile, pullman si ferma in autostrada: le ragazze spingono e lo fanno ripartire

"Le ragazze rosanero spingono e riescono anche a fare ripartire un pullman con 54 posti! Non possiamo perdere". Scriveva cosi ieri pomeriggio la Ludos Palermo, squadra di calcio femminile che porta in giro per l'Italia i colori rosanero, sulla propria fan page di Facebook. Un modo per esorcizzare l'imprevisto che si è materializzato nelle scorse ore con il pullman rimasto bloccato a causa di un guasto sull'autostrada A14 (la "Adriatica"), con le ragazze "costrette" a spingere il bus nel loro viaggio verso l'Abruzzo dove sono attese dal Real Bellante, squadra di Teramo.

Un post su Facebook che è servito anche per esaltare in modo scherzoso la forza e l’unità del gruppo allenato da Antonella Licciardi, attualmente in seconda posizione nel girone D di Serie C, che in classifica è a -7 dal lanciatissimo Pomigliano. Il pullman era rimasto bloccato ma le ragazze non si sono perse d'animo e hanno spinto il mezzo, riuscendo poi a farlo ripartire. Ieri sera la Ludos ha cancellato quel post, “sostituendolo” con un altro che è servito a spegnere ogni tipo di allarme: "Siamo quasi in hotel, tutto sta avvenendo in perfetto orario".