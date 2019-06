Lucchesi scaccia gli incubi: "Il Palermo si iscriverà al campionato, ora verseremo 10 milioni"

“Assemblea dei soci positiva, lunedì il Palermo si iscriverà formalmente al prossimo campionato cadetto”. Lucchesi spegne le preoccupazioni. Stando a quanto dichiarato dal dg di viale del Fante, da martedì sarà tempo di pensare solo e soltanto al calcio giocato. O meglio, alla prossima finestra di calciomercato. “Diverse società – confessa Lucchesi – pensavano di venire a fare la spesa a Palermo a parametro zero. Questo non accadrà mai”.

“Il Palermo si iscriverà al campionato e nei prossimi giorni verseremo più di 10 milioni di euro”. Così il dg Fabrizio Lucchesi al termine dell’assemblea dei soci svoltasi questa mattina. “Voglio rassicurare tutta la città di Palermo – dice Lucchesi – dicendo che l’assemblea si è conclusa con l’acquisizione di tutta la parte contabile e di tutti gli adempimenti vari obbligatori. La parte finanziaria rappresenta solo uno dei tanti problemi, poi ci sono anche tanti aspetti burocratici di cui bisogna tener conto. Per fortuna però si è concluso tutto nel migliore dei modi. Nella giornata di lunedì procederemo formalmente all’iscrizione al prossimo campionato di B e a seguire invece ci sarà anche una conferenza stampa della proprietà per spiegherà nel dettaglio tutte le operazioni fatte in questi giorni. Quello che mi auguro – continua Lucchesi – è che da lunedì, al massimo martedì, possa iniziare a parlare solo ed esclusivamente di pallone e di calcio giocato. I soldi degli stipendi – confessa – in parte sono già stati versati quest’oggi. Fra questa sera e lunedì mattina – assicura Lucchesi – la nuova società verserà più di dieci milioni di euro. L’assemblea odierna ci ha dato un ulteriore dimostrazione del fatto che l’azionista, così come aveva detto pubblicamente nei giorni scorsi, si è mosso per adempiere a tutte le scadenze che incombevano. Su questo non avevo e non avevamo alcun dubbio”.

Il Palermo 2.0 di Pasquale Marino non farà rima con ridimensionamento. E a dirlo è proprio Fabrizio Lucchesi. Idee chiare e tanti buoni propositi. L’obiettivo primario è quello di non commettere gli stessi errori che in passato hanno portato a un passo dal fallimento la società rosanero. “Una piazza come Palermo non può pensare di non allestire una rosa altamente competitiva. Attenzione però, questo non vuol dire che faremo alcune follie già commesse in passato. Vogliamo far bene, ma spendendo di meno, anche perché – chiarisce – i risultati degli ultimi anni non sono stati poi così positivi. Nel calcio non vince chi spende di più. Il nostro – afferma Lucchesi - sarà un mercato caratterizzato da due fasi: penseremo prima a tutti quei giocatori in uscita, per poi concentrarci sui nuovi possibili acquisti. Qualche società – confessa – sperava di poter venire a fare la spesa a Palermo a parametro zero. Qualche furbetto già da lunedì si renderà conto che ha sbagliato completamente tattica. Questa prima fase ci consentirà di gettare le basi per il mercato in entrata. Capiremo realmente chi vuole andare via e chi invece può andare via. Non mi sono fermato un attimo in questo periodo, perché oltre a parlare costantemente con i procuratori dei nostri tesserati, ho iniziato anche a intavolare delle trattative con i procuratori di alcuni giocatori che sembrano funzionali alla causa Palermo. Al momento è tutto aperto e in continua evoluzione: sia in entrata che in uscita. Noi faremo una squadra assolutamente competitiva. Con il mister abbiamo delle idee chiare, parliamo costantemente. Sono davvero felice di averlo portato a Palermo. Di nomi ne sono stati fatti tanti, qualcuno fa al caso nostro, tanti altri invece no".

Chi sicuramente non farà parte del Palermo 2.0 targato Arkus Network è Rino Foschi. L’ex presidente ponte di viale del Fante nelle ultime ore avrebbe perfino deciso di avvalersi dell’avvocato Mattia Grassani, esperto in diritto sportivo, per difendersi dalle accuse mosse dalla nuova proprietà del Palermo. Curioso il fatto che a difendere Foschi sia proprio Grassani, l’avvocato che la scorsa estate prese le difese del Frosinone proprio contro il Palermo. “E' nei pieni diritti di Rino Foschi – dice Lucchesi - difendersi in questo momento. O meglio, più che difendersi penso che Foschi voglia cercare di dimostrare e quindi smentire ciò che in qualche modo gli è stato contestato. Grassani? Foschi è libero di scegliere qualsiasi avvocato, anche quello che difese il Frosinone nella causa contro il Palermo. Questa – conclude – è una scelta che non voglio commentare, lo lascerò fare ai tifosi”.