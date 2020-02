Il Calcio Sicilia apre le porte: impianti a disposizione degli atleti paralimpici

Agevolare sempre più lo sport paralimpico. Questo lo scopo dell'affiliazione tra la scuola calcio palermitana Calcio Sicilia, il comitato italiano paralimpico e la Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali ). Nei prossimi giorni verrà ratificato l'ingresso nella Fisdir e Calcio Sicilia si impegnerà a mettere a disposizione i propri impianti per lo svolgimento dell’attività paraolimpica. "Una collaborazione che non riguarderà soltanto gli aspetti calcistici - si legge in un comunicato - ma si estenderà a tanto altro. Si tratta della prima società calcistica siciliana che stipula tale accordo".

"Siamo felici di poter accogliere questi ragazzi a casa nostra - dicono i due presidenti della scuola calcio palermitana, Antonio Manno e Vincenzo Zito - Per noi non si tratta di un evento isolato, ma del proseguo al nostro impegno sociale che svolgiamo giorno dopo giorno nel corso della stagione. Siamo ben felici di accogliere questi splendidi ragazzi nei nostri impianti”.

Presenti alla riunione che precede la firma anche Filippo Talluto, atleta del Telimar e componente della nazionale Fisdir di calcio, e Stefano Saitta delegato provinciale del comitato paralimpico. Per la Fisdir Sicilia erano presenti il direttore tecnico regionale Luigi Bentivegna, il delegato regionale Marzia Bucca e il referente tecnico regionale del settore scuola e settore formazione, Gaspare Ganci.