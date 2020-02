Dopo 30 anni torna Licata-Palermo: 400 biglietti per i rosanero al Dino Liotta

Il “Dino Liotta” domenica sarà teatro di una grande sfida, ovvero quella tra il Licata ed il Palermo. Con una nota apparsa sul sito ufficiale gialloblù, il Licata, ha fatto sapere di avere messo a disposizione 400 tagliandi utili ai tifosi palermitani. Sarà una sfida più che mai importante. La partita si giocherà alle 15. L'ultimo precedente al Liotta risale al novembre 1990. Finì 2-0 per i rosanero, che a fine anno furono promossi in B.

"Si fa presente - si legge sulla nota pubblciata dalla società di calcio licatese - che qualora andassero subito venduti tutti la società metterà a disposizione degli ospiti immediatamente degli altri tagliandi in numero compatibile con la capienza massima dell'impianto e dei tagliandi già venduti a quel momento (potenzialmente abbastanza per soddisfare tutte, o quasi, le richieste)". Licata è pronta a vivere una domenica davvero speciale, il big match con il Palermo non ha solo tre punti in palio, ma anche blasone e prestigio.



Fonte: AgrigentoNotizie