Le "pantere" palermitane del taekwondo tornano dalla Calabria con 4 medaglie

Il 14 ed il 15 Aprile 2018, al PalaFerraro di Cosenza in Calabria si è svolto il campionato interregionale di combattimento di Taekwondo categorie Cadetti A, Junior e Senior, maschili e femminili, dove all'insegna dello sport e del sano agonismo hanno partecipato più di 380 atleti provenienti da 5 regioni d'Italia (Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania) con 61 società iscritte. L' A.s.d. Pantere Taekwondo Team Carrara, affermata associazione che si allena a Palermo sotto la guida del Maestro Marco Carrara, partecipa alla giornata del sabato, dedicata alla categoria Cadetti A, schierando 5 atleti che hanno saputo ben rappresentare la Sicilia ed i valori di questa nobile arte marziale, grazie anche al tifo dei propri accompagnatori. Ecco i risultati del Team Carrara: ORO Privitera Aurora Vittoria ARGENTO Cacciatore Giuseppe e Fortunato Davide BRONZO Reas Giorgia Buona la prestazione, alla prima esperienza, anche per quinta pantera Riccardo Marra che dimostra molta grinta e tenacia, ma che purtroppo non è salito sul podio. L' assistente coach Elvira Lupo, vice-presidente della A.s.d., esordisce: "I nostri atleti, alla loro prima esperienza fuori regione, hanno dimostrato di saper mettere in atto i preziosi consigli del loro Maestro Marco Carrara, ed esprimere al meglio le loro capacità tecniche contro atleti veramente forti. Molto soddisfatti, torniamo a casa coscienti sul come e cosa migliorare per il nostro futuro agonistico, con grandi progetti da realizzare." I prossimi eventi a cui le Pantere Taekwondo Team Carrara parteciperanno: Domenica 22 Aprile 2018 per il Torneo Interregionale Combattimento a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) dedicato alle categorie dei piccoli Esordienti A/B e Cadetti B, maschili e femminili; Sabato 2 e Domenica 3 Giugno per il 13° Torneo Kim e Liù 2018, gara europea interamente dedicata ai bambini al Foro Italico di Roma.