La Spartan sulla vetta al campionato regionale senior di taekwondo

La società Spartan si classifica al primo posto nella categoria Senior al campionato regionale di TaeKwonDo svoltosi a Carini (PA) il 20.01.2019.

Dopo solo sedici mesi dall’apertura dell’associazione, l’ASD SPARTAN sale al primo posto sul podio con 36 società in competizione. L’associazione è guidata dal giovane 21enne Igor Grottini e Michele Grottini, entrambi 4* DAN. I maestri Grottini tornano a casa con tutti e 5 gli atleti medagliati con i rispettivi 2 ori per Carmine Rossi e Alessio Resta e 3 argenti per Moreno Fragapane, Davide Sari e Federico Castaldo nella categoria junior.

