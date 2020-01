La Merlo calcio a 5 e il mondo del futsal siciliano in crescita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un progetto a lungo termine quello della Merlo calcioa5 che gioca in parquet e nasce solo nel 2019 e al suo primo anno in serie D predilige le prime posizioni, a due punti dal primato. Un cognome che ha origini liguri precisamente da Genova ma che ha trovato radici qui a Palermo, grazie al sogno del giovane presidente Wilson Merlo. Un campionato Figc pieno di rivelazioni quest'anno, che vede protagonisti oltre alla Merlo, anche il Villabate, Corleone, Sporting Termini, Punta Vugghia e Sciara. Uno degli obiettivi è far avvicinare i giovani al mondo del Futsal, e la Merlo Calcio ci prova grazie al suo staff tecnico composto da : Alessandro di Leo, Marco Ruvolo e Marcello Ciprì, che ha in progetto per il futuro non solo una squadra under 19 ma anche una femminile grazie alla collaborazione della preparatrice dei portieri Rita Ferrante e alla moglie del presidente Raffaella Sansone. Un mondo che si preannunciava totalmente maschile apre finalmente i suoi orizzonti. Passione calcistica che si accompagna a divertimento per intere famiglie che si riuniscono nei palazzetti per tifare i propri ragazzi.