Guarda chi si rivede: all'Addaura arriva Stramaccioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il grande calcio ritorna a Palermo. A La Marsa Vacances di Lungomare Cristoforo Colombo 4801. Appuntamento al 3 ottobre per una giornata da ricordare con grandi ospiti. Ci sarà il direttore sportivo rosanero Rino Foschi, con lui il responsabile del settore giovanile Sandro Porchia. Spazio anche agli allenatori con Andrea Stramaccioni e l’ex capitano del Palermo dei tempi d’oro Eugenio Corini.

Immancabile la presenza del fedelissimo Claudio Pasqualin, socio onorario di Conference403, associazione che organizza l’evento in collaborazione con AvvocatiCalcio e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro. E ci sarà anche l’agente del portiere del Palermo Alberto Pomini, Danilo Caravello. A moderare la manifestazione sarà Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com.

Conference403 ha apportato delle migliorie dirigenziali al suo interno, affidando il ruolo di direttore generale a Paolo Barbante e dal Consiglio Direttivo affermano: “Piuttosto che coinvolgere gente poco affidabile sul piano professionale ed umano, per questa edizione abbiamo deciso di fare le cose tra amici”. Lo stesso Barbante, laureato in Economia, si dice pronto per l’investitura. “Siamo carichi e impazienti per questa nuova conferenza”, le parole del direttore generale di Conference403. “Non vediamo l’ora - continua Barbante - che arrivi il 3 ottobre per stupire nuovamente il pubblico palermitano e non con tanti ospiti e tante novità”. A Barbante fa eco il socio fondatore dell’associazione, Maurilio La Barbera. “È un progetto in continua crescita , sempre piu’ ricco di novità. E il meglio deve ancora venire”. Cultura, sport e legalità gli ingredienti, per una giornata, quella del 3 ottobre, tutta da vivere a La Marsa. Entusiasmo e curiosità per una manifestazione che è ormai appuntamento fisso.

“Intanto - dice il socio onorario di Conference403 Avv.Claudio Pasqualin - do il benvenuto nella nostra associazione al nuovo direttore generale Paolo Barbante: sono certo che, ammesso che ce ne fosse bisogno, apporterà delle migliorie all’interno di un evento che è visto come un momento ormai irrinunciabile di confronto su argomenti legati al mondo del calcio, per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati dello sport popolare”. E anche all’interno della struttura palermitana presieduta da Fabio Lucido, cuore pulsante del paradiso dell’Addaura, c’è grande entusiasmo.

“Siamo lieti di ospitare ancora una volta Conference403 per un evento che si preannuncia indimenticabile. Il 3 ottobre lo ricorderemo a lungo”, dice Clara Lucido, figlia del proprietario della struttura e responsabile degli eventi sportivi. L’ennesimo evento a scopo culturale targato Conference403, che per l’occasione si chiamerà La Marsa I.G.S. Football Conference, è realizzato in collaborazione con l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Regista dell’iniziativa per la struttura scolastica è il vice preside Professore Nicolò Sacco. “Siamo contenti di far parte ancora una volta di questa iniziativa promossa da tre nostri ex studenti. È un progetto molto utile per i nostri ragazzi all’interno del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Queste manifestazioni - continua - consentono ai nostri alunni di conoscere da vicino il mondo del calcio al di là del semplice aspetto sportivo andando ad affrontare argomenti legati ad economia, organizzazione societaria e comunicazione”. Per iscriversi a La Marsa I.G.S Football Conference e prendere visione del programma è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook di Conference403 e seguire la procedura oppure visitare il sito www.footballmeeting.eu