La Ludos fa il suo esordio nel campionato nazionale di serie C: c'è l'Apulia Trani

Tutto pronto in casa Ludos per l'esordio nel Campionato nazionale di serie C di calcio femminile. Infatti domenica - alle ore 14,30 (arbitro Sig. D'Angelo di Trapani) - la squadra del Presidente Cinzia Valenti ospiterà al "Santo Canale" (meglio noto come "Sport Village Tommaso Natale") l'Apulia Trani nell'incontro valido per la prima giornata della terza serie. La città di Trani vanta una lunga e gloriosa tradizione nel calcio femminile, come testimoniano i tre scudetti consecutivi vinti dal Trani '80 tra il 1984 e il 1986, quando i campionati venivano organizzati dalla defunta FIGCF (proprio nel 1987 il calcio femminile passò sotto l'egida della FIGC confluendo nella LND). L'attuale club che rappresenta i colori della città pugliese milita in pianta stabile in serie B dalla stagione 2014/15. E proprio in quella annata ci fu il primo ed unico incrocio con la Ludos, che si aggiudicò entrambi i match.

Le ragazze allenate da Antonella Licciardi all'andata espugnarono il campo delle tranesi con il punteggio di 2-0 (reti di Buttaccio e Cusmà) mentre nel ritorno si imposero per 3-1 grazie ai gol siglati da Buttaccio, Dragotto e Gaaliche. Un doppio precedente benaugurante ma che di certo non farà abbassare la soglia di attenzione delle palermitane, ben consapevoli che ogni campionato fa storia a sé. Come conferma la centrocampista Alessia Giaimo, una delle protagoniste di quella duplice sfida, che dichiara: "Sono passati tanti anni da quelle vittorie. Noi non siamo la squadra di allora così come non lo sono le nostre avversarie perciò questa è una partita tutta da giocare. Siamo concentrate per questo debutto in campionato e lo affronteremo col massimo impegno. Vogliamo fare bene e ci teniamo a mettere dentro questi primi tre punti.". Insomma dopo il positivo inizio di stagione con la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia (lunedì verrà sorteggiato l'avversario) la Ludos punta a partire col piede giusto anche in campionato.

Ufficio Stampa Ludos