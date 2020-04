La Gumina rientra a Palermo, un fiocco rosa all'orizzonte dopo la paura del Covid

Nino La Gumina e la sua personale doppietta ai tempi del Coronovaris. L’attaccante palermitano, dopo essere guarito dal Covid-19, nel tardo pomeriggio di ieri ha potuto finalmente fare rientro a Palermo, dove nelle prossime ore diventerà papà.

Un fiocco rosa dunque è atteso in casa La Gumina e quale migliore occasione verrebbe da dire per lasciarsi alle spalle la sua personale battaglia contro il Coronavirus. L’attaccante palermitano infatti circa un mese fa era risultato positivo al Covid-19 insieme a una folta cerchia di calciatori blucerchiati. Dopo aver passato più di 30 interminabili giorni in isolamento e dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie allo spostamento, oltre che il lasciapassare del proprio medico, ieri sera l'attaccante ha finalmente potuto “riabbracciare” Palermo. Il giocatore blucerchiato continuerà ad attendere in città la nascita della figlia per poi fare nuovamente rientro a Genova.