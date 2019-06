L'under 16 delle Iron Lady a Calvisano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottime notizie, anche al femminile, per il rugby siciliano. Le Iron Ladies Palermo si sono qualificate alla fase finale del campionato interregionale Under 16 femminile: sabato 1 e domenica 2 giugno, a Calvisano, le sfide finali. Sarà una grande occasione per le rugbiste palermitane, dato che affronteranno le migliori squadre italiane e saranno l'unica realtà siciliana a rappresentare la nostra regione.

