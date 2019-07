Danza sportiva, l’Asd Vulcano latino nikita dance sport ai vertici dei campionati italiani 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottimi risultati per la scuola danza Asd Vulcano latino nikita dance sport diretta dal maestro, nonché giudice Internazionale WDSF Rosario Maida, riuscendo a raggiungere i gradini più alti del podio, ma anche conquistando le loro meritatissime finali, superando numerosissime coppie. Qui di seguito i risultati ottenuti: Leonardo Teresi & Manuela Geloso 10/11 B3 3 classificati combinata 8 danze 5 classificati danze standard 4 classificati danze latino americane Francesco Ballotta & Maria Bellavia 10/11 B2 4 classificati combinata 10 danze 6 classificati danze standard 4 classificati danze latino americane Salvo Siino & Martina Siino 10/11 B1 3 classificati combinata 10 danze 5 classificati danze standard 5 classificati danze latino americane Davide Ricotta & Soviana Salamone 16/18 B2 25 classificati danze latine Giovanni la Placa & Tiziana Nocera 45/54 B2 3 classificati combinata 10 danze 1 classificati danze latino americane 37 classificati danze standard Rosario Conte & Maria Covais 55/60 B2 3 classificati combinata 10 danze 4 classificati danze latino americane 1 classificati Gruppo Under 15 C CARIBBEAN SHOW DANCE 2 classificati Giovanni Florio & Giorgia Esposito 14/15 A danze latino americane 1 classificati Cristian Rosario Artale & Anita Catina 14/15 AS danze latino americane.

