L'allenatore Alberto Azzimati sulla sconfitta del Palermo: "Risultati che non fanno bene"

«Quando non è giornata, il risultato purtroppo è questo. Fino a oggi abbiamo perso contro le squadre attualmente seconda e attualmente terza in classifica. E Il punto è che questi risultati non fanno bene, soprattutto quando perdi in casa». A dirlo è Alberto Azzimati, allenatore e coach mentale sportivo palermitano, che commenta così la sconfitta del Palermo allo stadio Renzo Barbera contro l’Acireale. «Bisogna ora gestire questa situazione - continua azzimati - capire cosa è accaduto e ragionare sul fatto che c'è bisogno di qualcosa in più. Probabilmente anche in termini di uomini a disposizione in squadra». «Il Palermo – conclude Azzimati, poteva vincere la partita e giocare molto meglio. Ora dovrà dimostrare di sapere recuperare punti. Soprattutto in trasferta».