La vittoria in trasferta contro il Giugliano, Azzimati: "Ogni domenica di campionato i rosanero sono spettacolo"

«Ogni domenica è uno spettacolo. Il Palermo meritava di fare più gol. Mattia Felici è un giocatore di grande qualità, che ha fatto anche oggi una bella partita». A dirlo è Alberto Azzimati, allenatore e coach mentale sportivo palermitano, che commenta così la partita tra Giugliano e Palermo, vinta dai rosanero». «Anche contro il Giugliano – continua Azzimati - quando vinci con un gol di vantaggio, è normale che gli avversari provino in tutte le maniere, regolari e irregolari, per recuperare. Pergolizzi si è dimostrato anche questa volta allenatore che sa leggere i momenti della partita». «Questi – conclude Azzimati – sono tre punti importanti, perché il Giugliano fino a ora le partite di campionato in casa le aveva vinte tutte».