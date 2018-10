Palermo sempre più palermitano: Cannavò firma il primo contratto da professionista

In camicia, sbarbato e visibilmente emozionato: così Kevin Cannavò ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rosanero. Il Palermo dunque batte l’ennesimo colpo per il futuro. Questa volta, dopo il rinnovo di Roberto Pirrello, è toccato all’attaccante 18enne originario di Partinico siglare il suo primo contratto da professionista. “L'Us Città di Palermo – si legge sul sito ufficiale - è lieta di annunciare che Kevin Cannavò ha firmato il suo primo contratto da professionista: il nuovo legame tra l'attaccante classe 2000 e la Società di viale del Fante scadrà il 30 giugno 2022”.

Non sono decisamente passati inosservati i 12 gol messi a segno nello scorso campionato Primavera 2. Marcature pesanti che hanno trovato conferma anche quest’anno: Cannavò, infatti, è già a quota due. Così come per Nino La Gumina qualche anno fa, per il giocatore classe 2000 potrebbero aprirsi le porte della prima squadra, possibilmente già da quest’anno. Dopo Lo Faso, Pirrello, Accardi e Fiordilino un altro talento cresciuto nel vivaio rosanero è pronto a far parlare di sé.