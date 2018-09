Calcio a 5, gli avvocati palermitani sul tetto d’Italia: contro Massa finisce 5-3

I “principi” del foro di Palermo sul tetto d’Italia. La squadra di calcio a 5 Jus avvocati Palermo hanno conquistato - per il secondo anno di fila - il primo posto nella competizione che si è conclusa sabato in Toscana. Sconfitti per 5-3 i colleghi di Massa al termine di una partita combattuta fino al 120' (3-3 ai tempi regolamentari). Lungo il percorso gli avvocati palermitani hanno battuto nel girone Bolzano (3-1) e Modena (2-1), perdendo per 2-3 proprio contro Massa.

Superato lo “scoglio” Roma in semifinale, battuta per 3-0, è stata la volta della finale conquistata al termine dei tempi supplementari. La formazione è composta dal capitano Marcello Cugliandro, Federico Lentini (nominato miglior portiere del campionato nazionale), Maurizio Alleri, Fabrizio Giustolisi, Pietro Aiello, Nico Mira, Daniele Pirrello, Alberto Spedale e Francesco Lombardo. Assente per infortunio patito poco prima della partenza l'avvocato Gianluca Bonafè.