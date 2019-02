Judo, due giovani palermitane vincono medaglia di bronzo in Andalusia

Due bronzi per due cinture marroni. Dopo la medaglia d’oro di Giulia Giorgi a Follonica, il secondo round dell’European Cup del World Tour cadetti vede sul terzo gradino del podio altre due palermitane. Giulia Carnà e Chiara Dispenza, entrambe della scuderia Hydra di Villabate, hanno vinto la medaglia di bronzo a Fuengirola, in Spagna, rispettivamente nella categoria 40 e nella 48 kg.

Quattordici anni la prima, quindici la seconda, sono insieme a Giulia Giorgi le uniche tre palermitane ad essere state convocate in nazionale grazie a questa vittoria. “Due medaglie importantissime perché sono due passetti in più per una possibile qualificazione ai campionati europei - spiegano i coach Marco e Fabrizio Fantauzzo -. Le uniche due medaglie siciliane sono a Palermo e non è poco”.

Primo anno con questa cintura per Giulia Carnà che, a PalermoToday, racconta del traguardo spagnolo. “Nuova esperienza, nuovo anno. E’ stato emozionante raggiungere questo obiettivo ma non è andata esattamente come volevo - spiega la ragazza che adesso punta alla cintura nera - . Si riparte da qua, un centimetro alla volta. Ringrazio la mia società, dai maestri ai miei compagni, e la mia famiglia”.

Anche Chiara Dispenza sperava di fare di più di questo terzo posto. “Sono contenta per questa prima medaglia a livello europeo anche se certamente poteva andare meglio - dice, anche lei in corsa per il cambio della cintura -. Spero di continuare così ottenendo risultati migliori. Intanto adesso si torna in palestra a lavorare sodo per il campionato italiano della prossima settimana”.