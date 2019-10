Ju jitsu: gli azzurri palermitani ancora protagonisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si conclude il campionato Europeo U18/U21 e il Campionato Mondiale U16, svolto a Creta nei giorni scorsi, per i ragazzi palermitani con 5 medaglie. Nella categoria U18 -50KG, Cristian Gaita si laurea Campione europeo battendo per Full ippon un Russo e un Rumeno. Martina Garofalo -44Kg u18, sale sul secondo gradino del podio battendo due grece e una rumena, fermandosi solo in finale per infortunio contro una russa. Nella specialità Newaza Loris Fuschini conquista la medaglia di Bronzo contro un polacco e un Israeliano. Kevin D'Amico conquista la medaglia d'oro nel campionato del mondo U16 nella categoria -46KG e Mattia Montaperto invece ottiene un secondo posto,medaglia d'argento, nella categoria -42kg u16. Ottimi piazzamenti per gli altri atleti, Pietro Ferrante, Clara Frisco, Noemi Vullo e Angelica Tarantino, che arrivano tutti in finale per il Bronzo. Grazie al supporto dei nostri ragazzi, afferma, il maestro Raffaele Liuzza , la nazionale italiana conquista il sesto posto nel campionato europeo e il quarto posto nel campionato del mondo U16.