L'Italia di Mancini a Palermo, Orlando: "I tifosi risponderanno con calore e passione"

Adesso è ufficiale. La nazionale italiana di calcio tornerà a giocare a Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto nelle scorse ore una nota dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio con la quale viene confermato quanto anticipato informalmente due settimane fa circa la presenza delle due Nazionali maggiori a Palermo il prossimo autunno.

In particolare, la Nazionale femminile sarà allo stadio Renzo Barbera il prossimo 8 ottobre quando incontrerà la Nazionale di Bosnia ed Erzegovina per le qualificazioni agli Europei del 2021, mentre la Nazionale maschile sarà a Palermo il 18 novembre per la partita contro l'Armenia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020.

Il sindaco ha ringraziato il Presidente e la Federazione "per la scelta di Palermo per questi due importanti momenti di avvicinamento delle nostre nazionali alle competizioni europee, certo che i tifosi risponderanno con calore e passione in un momento delicato che vede la nostra città ripartire nel mondo del calcio dopo anni difficili".