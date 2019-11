E' un'Italia esagerata: festa del gol al Barbera, Armenia schiantata 9-1!

Una partita che resterà a lungo negli annali. Gli azzurri di Mancini allungano il loro strepitoso momento di forma e al Renzo Barbera schiantano l'Armenia con una goleada storica: finisce 9-1. Doppiette di Immobile e Zaniolo, vanno a segno anche Barella, Romagnoli, Jorginho su rigore, Chiesa e il debuttante Orsolini. Si tratta della undicesima vittoria di fila, rafforzato il record. I Mancini boys, va detto, non hanno trovato alcuna resistenza: imbarazzante la prova dell'Armenia. Nell'ultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2020, disputata a Palermo, l'Italia ottiene dunque la decima affermazione su dieci incontri: girone chiuso a punteggio pieno.

Gara subito in discesa con il graffio di Immobile che ha sbloccato dopo appena otto minuti. Non c'è neanche il tempo per un altro giro di lancette e raddoppia Zaniolo. Azzurri sul velluto: con i gol di Barella e il bis di Immobile, l'Italia è già sul 4-0 alla mezz'ora. Nella ripresa è festa del gol. L'Italia completa la scorpacciata storica con la doppietta personale di Zaniolo. Poi in sequenza reti di Romagnoli, Jorginho su rigore e Orsolini che era al debutto. Nel finale c'è tempo anche per la prima gioia in azzurro per Chiesa. Unico - minuscolo - neo: la rete della bandiera dell'Armenia firmata Babayan.

Il tabellino

RETI: 8′ pt Immobile, 9′ pt Zaniolo, 29′ pt Barella, 33′ pt Immobile, 19′ st Zaniolo, 27′ st Romagnoli, 30′ st Jorginho (rigore), 33′ st Orsolini, 36′ st Chiesa

ITALIA 9: Sirigu (dal 32′ st Meret); Di Lorenzo, Romagnoli, Bonucci (dal 23′ st Izzo), Biraghi; Barella (dal 1′ st Orsolini), Jorginho, Tonali; Chiesa, Immobile, Zaniolo. A disposizione: Donnarumma G., Castrovilli, Florenzi, Belotti, Insigne, Acerbi, Mandragora, Bernardeschi, El Shaarawy. Allenatore: Mancini

ARMENIA 1: Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan (dal 24′ st Sarkisov), Hovhannisyan; Babayan, Grigoryan (dal 15′ st Simonyan), Edigaryan (dal 37′ st Avetisyan), Barseghyan; Karapetian. A disposizione: Beglaryan, Kasparov, Voskanyan, Manucharyan, Daniielian, Hovhannisyan, Vardanyan, Harutyunyan. Allenatore: Khashmanyan