Isola delle Femmine, tutto pronto per la corsa di mezzanotte sul lungomare

Grande attesa per l’evento estivo per eccellenza la Mezzanotte Running Trofeo Gustosita, in programma venerdì 23 agosto ’19, sul lungomare di Isola delle Femmine e Capaci (corsa di otto chilometri).

Il Comitato Organizzatore della ASD Polisportiva Pegaso Athletic grazie al patrocinio dei Comuni di Isola delle Femmine e Capaci ed alla collaborazione di numerose Associazioni e Partner del territorio ha allestito un programma di grande qualità e fascino.

Tra le novità del 2019 l’inserimento della “Fluo Night Walking” camminata ludico motoria aperta a tutti, di km 2,680 (un giro del circuito), gli interessati potranno iscriversi presso i punti iscrizione: Per Correre Viale della Croce Rossa 167- Palermo, Palestra Malù Village Via Castellana, 108 – Palermo, Sportlandia Corso Domenico Sommariva, 22 - Capaci (PA), Gustosita Viale dei Saraceni n. 123- Isola delle Femmine (PA).

All’interno dell’ Expo Village in tema artistico siciliano si sistemeranno le Associazioni e i partner tra cui l’Associazione BC Sicilia delegazione Isola delle Femmine che omaggerà una bellissima scultura al Vincitore della gara podistica, la deliziosa fantasia dell’Associazione FRaMMenti e MikiFra offrirà delle chicche alle vincitrici di ogni categoria della gara podistica, ed ancora Per..Correre, Erbalife, Sportlandia metteranno in palio preziosi ed utili premi per i primi dieci classificati di ogni categoria.

Quest’anno il palcoscenico della Mezzanotte Running si colora in un’atmosfera artistica fluorescente con la regia di Ettore Merendino collaborato dell’Accademia di belle arti MakeUp Training che dipingeranno gli atleti sotto le stelle, altre performance saranno eseguite durante il riscaldamento muscolare con le diverse discipline sportive svolte dalla palestra Malù Village dal CrossFIt alla Zumba, dall’Associazione Crescere Insieme Onlus Carini il tutto incorniciato da effetti luminosi lungo il percorso, collane e braccialetti fluo per tutti i partecipanti il tutto accompagnato dalla la splendida voce dell’artista e cantante Giusy Magoga.

Capitolo a parte l’ormai famoso ristoro finale ricchissimo buffet dedicato esclusivamente ai partecipanti, dalla degustazione di Spritz, Acqua& Zammù, frutta, gelati, e tante altre gustose sorprese.

Ricchissimo il pacco gara con prodotti marchio SISA, Fruittella Perfetti , Prodotti di benessere dalla farmacia Kennedy, integratori Erbalife, bottiglia Spritz e numerosi altri gadget.

All’arrivo in regalo una bottiglia di Vino offerto dall’Hotel Dei Pini di Porto Empedocle per tutti i partecipanti sia i podisti che i partecipanti alla passeggiata Fluo Night Walking.

La gara ,organizzata sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale, sulla distanza di circa 8000 metri partirà allo scoccare della mezzanotte di venerdì 23 agosto ’19 sarà valida come prova del Superprestige e BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic , iscrizioni tramite il sito www.speedpass.it il C.O. chiuderà le iscrizioni al raggiungimento di 500 atleti per la Mezzanotte Running e di 200 sportivi per la Fluo Night Walking.

Ecco il ricco programma:

ore 20:00 Ritrovo Lungomare dei Saraceni presso Gustosita Lounge Bar

ore 21:00 Apertura Expo Village/Consegna Pacchi Gara e Pettorali

ore 23:00 Riscaldamento Muscolare a Ritmo di Musica

ore 24:00 Partenza Mezzanotte Running e Fluo Night Walking

ore 01:00 Gran Buffet/Ristoro Finale

ore 01:30 Cerimonia di Premiazione (Primi 10 di ogni Categoria M&F)