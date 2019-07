Vela, a Isola delle Femmine la "Bahia Cup - Match Race"

Tre giorni di sfide in mare tra coppie di imbarcazioni di tipo deriva (piccole e non cabinate). "Bahia Cup-Match Race", gara ludico-velica organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Isola del Vento, si svolgerà nei giorni 11,18 e 25 luglio, nello specchio d’acqua tra l’Isola delle Femmine e la costa del borgo marinaro alle porte di Palermo, dalle 15 alle 20.

La competizione non agonistica è aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della vela. Potranno partecipare velisti con esperienza, che in coppia potranno dimostrare le loro capacità tecniche e di strategia, confrontandosi in duelli mozzafiato con un altro equipaggio, ma anche tutti coloro che hanno voglia di cimentarsi per la prima volta con la navigazione a vela e le mini-regate. I principianti potranno imparare e divertirsi grazie imbarcazioni affidabili utilizzate anche nelle scuole di vela, come i Laser Bahia, e provare l’emozione del Match Race, un tipo di gara la cui massima espressione è la Coppa America.

Gli organizzatori si occuperanno di formare gli equipaggi che nella tre giorni velica si confronteranno tra loro. Per chi si approccia a questa esperienza per la prima volta ci saranno momenti di teoria e di pratica, sia a terra sia in mare. Si potrà partecipare da soli o con un proprio equipaggio già formato ed è possibile iscriversi sia a una sola che a più giornate del "Bahia Cup-Match Race". Sono previste agevolazioni per chi si iscriverà a tutte e tre le giornate di Match Race previsti. Le gare potranno essere seguite anche dalla costa e al termine di ogni giornata ci sarà un momento di debriefing per analizzare insieme l’esito delle sfide. Alla fine della manifestazione saranno proclamati gli equipaggi delle categorie esperti e principianti che avranno ottenuto il miglior punteggio.