La Lega B inguaia il Palermo: "Iscrizione, servono subito due milioni"

La Lega B tira le orecchie alla nuova proprietà rosanero e inguaia il Palermo. Per evitare il patatrac servono soldi, subito: quasi due milioni di euro entro le prossime 24 ore per estinguere i debiti. Così mentre Arkus Network giura e spergiura che il Palermo entro domani si iscriverà formalmente al prossimo campionato di B, Mauro Balata attraverso una lettera inviata ieri negli uffici di viale del Fante, ricorda ai fratelli Tuttolomondo il pagamento dell'intero debito sportivo che ad oggi ammonta a circa 1,9 milioni di euro.

“Spettabile Società, come da voi richiestoci – inizia così la lettera inoltrata al Palermo dal presidente Balata - siamo a precisarvi che il debito sportivo ad oggi vantato dalla società U.S. Città di Palermo nei confronti della LNPB, ammonta ad Euro 328.126,57. A ciò si aggiunga il debito euro 1.667.403,28, precedentemente originato da quattro pignoramenti presso terzi notificati a codesta Lega per complessivi Euro 4.683.515,97 (di cui euro 3.016.112,69 già accantonati)".

La lettera inviata al Palermo continua così: "In ragione di ciò il semplice versamento di euro 328.126,57 verrebbe assorbito dai pignoramenti pendenti che si ridurrebbero di pari importo e non determinerebbe l'estinzione del debito sportivo. Ne consegue che la somma da versare per estinguere il debito sportivo ammonta ad euro 1.995.529,85 (ovvero, euro 328.126,57 + euro 1.667.403,28). Il pagamento dovrà pervenire entro il 24 giugno al fine di rispettare le scadenze federali. Con i migliori saluti – conclude - il presidente, avv. Balata”.