L'ottimismo di Zamparini: "Chiudo con gli investitori, poi Palermo in Europa"

“Spero di chiudere con i nuovi investitori. Poi andremo in Europa”. E’ uno Zamparini ottimista quello che all’indomani dell'udienza che precede la sentenza sull'istanza di fallimento ha iniziato a guardare al futuro parlando non solo di traguardi importanti (non sarebbe la prima volta) ma anche di investitori pronti a comprare il Palermo. "Una volta chiusa la trattativa con questi investitori – dice il patron rosanero al Corriere dello Sport – allestiremo una squadra in grado di andare in Europa. In questo momento – spiega – c’è un ufficio che si occupa di queste trattative e di mettere il Palermo sul mercato così da valutare attentamente ogni possibile offerta allettante”.

Uno sguardo al futuro e uno al passato. Sì, perché Zamparini ha ancora un conto in sospeso con Paul Baccaglini. Baci e abbracci nel giorno della presentazione e adesso, a distanza di un anno, l’uno è diventato il peggior nemico dell’altro. “Sono abbastanza sereno, abbiamo tutto sotto controllo. Ieri – spiega – il nostro avvocato ha fatto presente che abbiamo dei documenti importanti che riguardano Baccaglini. Una volta valutati, avvieremo delle azioni legali nei suoi confronti. Questi documenti – confessa – sono molto più importanti delle dichiarazioni che ha fatto in Procura. Non lo abbiamo querelato prima soltanto per questo”.

Dieci o quindici giorni e poi sarà tutto finito. Si spera. Un incubo giudiziario durato quasi un anno giunto ormai alle battute finali. “Questo ulteriore ritardo ovviamente comporta un danno immenso per noi, non soltanto d’immagine. Parliamo di operazioni bloccate da mesi - conclude Zamparini - che hanno messo in difficoltà sia il Palermo che il sottoscritto. Per fortuna non ho alcuna difficoltà nel portare a termine il campionato. Aspettiamo la fine di questo procedimento - conclude Zamparini - per avviare finalmente delle trattative importanti con interlocutori del mondo del calcio”.