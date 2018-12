Palermo, ti ricordi Baldini? Ora allena gratis: "Porto la Carrarese in A, poi farò il pastore"

In fondo la promozione che i palermitani attendevano da 33 anni arrivò anche per merito suo. Lui è Silvio Baldini e nel 2003-04 era l'uomo che aveva il compito di portare i rosanero in Serie A. Fu esonerato per "incomprensioni" con Zamparini a gennaio, nel cuore di una stagione che stava andando verso i binari della promozione, con i rosanero terzi in classifica (all'epoca salivano le prime 5 e la sesta faceva lo spareggio con la terzultima della A). Poi arrivò Guidolin e Serie A fu.

Adesso Silvio Baldini da Carrara è tornato a casa. Ha 60 anni e allena la Carrarese che comanda il suo girone in C. Non solo Palermo. Ha guidato squadre come Chievo, Parma, Lecce, Catania. E' stato protagonista di una magica promozione nella massima serie con l’Empoli. La sua carriera improvvisamente stava finendo nel tunnel del dimenticatoio. Ora Baldini è riemerso. E l'allenatore toscano adesso ha un record in più: ha deciso di allenare una squadra rinunciando a stipendio e buonuscita da 500 mila euro in caso di esonero.

"Sono un uomo libero - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera -. Non sono schiavo del denaro. Ho una pensione e mi basta e non voglio condizionamenti. Alleno con il cuore non con i soldi". "Ai miei giocatori voglio bene come figli - dice - e mi farei ammazzare per difenderli. Una volta ho rischiato grosso. A Lecce, dove un gruppo di ultrà voleva usare prepotenza contro un calciatore. Erano una settantina, gli sono andato incontro urlando di prendersela con me, perché se avessero fatto qualcosa a lui sarei diventato un cacciatore di taglie, li avrei rincorsi e trovati ovunque. Se ne andarono".

La Carrarese ora vola verso la B. E lui, Mister Gratis, così come è stato soprannominato, vuole sognare. "Voglio portare la Carrarese in serie A e fare il pastore. Che bello stare lì con gli animali tra le montagne leggendo un bel romanzo di Rigoni Stern o di Bambaren e magari riuscire a sentire la presenza di Dio".